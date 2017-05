Las integrantes de la Directiva de la Agrupación de Amigos y Vecinos de Puerto Varas: Carolina Mery, Presidenta; Ingrid Bartsch, secretaria y Paola Aros, tesorera; visitaron nuestras oficinas para darnos a conocer los primeros pasos formales que están dando para constituirse como una nueva Unión Comunal.

“Venimos a informarles que seguimos en al lucha de llegar a la nueva unión comunal. Eso cada vez se ve más patente. Hemos avanzado sumamente lento ya que las autoridades anteriores no nos dieron ninguna chance, ninguna cabida, ninguna conversación, ni siquiera se pudo tocar el tema. Hoy día sí lo estamos hablando con todas las entidades: alcaldes, concejales, departamentos administrativos de la municipalidad. La actual unión comunal se volvió a reactivar en una nueva directiva que, como siempre, no es participativa de las juntas de vecinos en general porque son un grupito pequeño. Actualmente, ellos no tienen la vigencia porque están en un análisis en el departamento jurídico de la municipalidad, desde sus orígenes, para ver si le dan o no una vigencia legal y pueda segur funcionando. Si se la dan, bien y que puedan seguir su trabajo como ellos quieren hacerlo, el tema es que no son representativos de la ciudadanía, por lo tanto, nosotros vamos a luchar con un grupo grande de juntas de vecinos en ser la nueva unión comunal representativa de todas las juntas de vecinos de Puerto Varas, y que haya un trabajo mancomunado, que haya un trabajo de capacitación, un trabajo real de participación ciudadana, eso es lo que nosotros buscamos. No buscamos ser un grupito reducido de…sino que la representación de la unión comunal de Puerto Varas en la región, ya que nosotros como grupo estamos trabajando con otras uniones comunales como la de Puerto Montt.

Entonces cuando crean una nueva unión comunal?

El alcalde está esperando la respuesta del departamento jurídico sobre el análisis que está haciendo de la actual unión comunal, y una vez que salga esa respuesta, que debiera ser dentro de este mes, se va a dar el pase a todo lo que estamos haciendo porque él nos tiene que dar la convocatoria.

Por qué están esperando la resolución del departamento jurídico? Recuerdo que cuando vino Baltazar Rivera, Presidente de la Actual Unión Comunal a dar una entrevista, señaló que perfectamente podía haber otra unión comunal.

En rigor sí y por eso nosotros, a través de esta conversación con ustedes, estamos lanzando la noticia de que se va a crear una nueva Unión Comunal, independiente de si la actual unión comunal existe o no. Lo que pasa es que hay un proceso lógico que está siguiendo el municipio respecto de esa unión comunal, pero independiente de ese proceso, nosotros vamos a llamar a armar esta nueva unión comunal. Y estamos dando inicio a un proceso consultivo interno de nuestros adherente para que la gente vea que hay una intención de armar esta nueva Unión Comunal y quiera sumarse al proyecto. Con eso en la mano y con el llamado que tiene que hacer el alcalde, porque lo tiene que hacer él, aunque sea una unión comunal paralela, pero tiene que hacerlo él, ya podemos conformarla pero primero tenemos que sociabilizar al idea.

¿Por qué la necesidad de crear una unión comunal si ustedes han funcionado muy bien como agrupación?

Por la necesidad de participar y de ser representados. Llevamos más de 5 años sin optar a ningún proyecto de desarrollo comunitario porque está deshabilitada la unión comunal vigente. Por último el proyecto de tener la capacitación necesaria como dirigente. Nosotros tenemos muchas cosas por hacer en nuestra labor de dirigentes, no es sólo tener un título de ser dirigente, tenemos mucho que desarrollar y mientras no nos capacitemos, no nos conozcamos, no nos reunamos, va a ser muy difícil poder desarrollar trabajos en conjunto.

Hay mucha instancia gubernamental que requiere la participación de uniones comunales. Como esta es una agrupación que no tiene la formalidad societaria, y hay personas que podrían decir, con toda justicia, “ustedes no nos representan” porque en realidad somos una agrupación de vecinos y amigos, nada más. Al ser una Unión Comunal existe una figura que está avalada por la ley, por la normativa , a través de la cual las juntas de vecinos pueden presentar su voluntad ante cualquier tipo de tema y tú lo firmas y sabes cuáles son las juntas que están adhiriendo porque hay actas y porque hay procesos que indica la ley y al cumplirlos no hay una discusión respecto de la representatividad.