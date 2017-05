Entre los temas que hace algunos días planteó la Directiva de la Agrupación Amigos y Vecinos de Puerto Varas, en su visita a nuestra redacción, fue la necesidad de detener el proyecto Ruta Metropolitana, o por lo menos, evitar que Puerto Varas sea considerado parte de este megaproyecto que está trabajando el área de concesiones del MOP.

Entre las razones que esgrime la Agrupación de Vecinos y Amigos de Puerto Varas para oponerse a la Ruta Metropolitana se encuentran:

Proyecto Impuesto desde Santiago

Señalan que este proyecto ha sido impuesto desde Santiago, y si bien ha sido presentado en un par de ocasiones a la comunidad, mantienen que las reuniones han sido informativas y no de participación ciudadana.

Falta de Transparencia

Señalan que en las minutas del MOP de estas reuniones con la comunidad no se ha mencionado el rechazo de la ciudadanía a este proyecto, rechazo que se ha repetido en las reuniones en Puerto Varas, Alerce y Puerto Montt.

“Sigue avanzando el proyecto y cuando vemos las actas del MOP nos preocupamos porque en esas actas no se está reflejando la realidad de lo que ha pasado en las reuniones. Nosotros acá en Puerto Varas retuvimos las firmas y en el acta de informe del MOP no se está diciendo aquello. Lees las actas y no aparece nada de eso en los informes de reuniones con la ciudadanía. Alerce también retuvo las firmas y tampoco aparece nada y tampoco se refleja el rechazo en las actas. Tuvimos una reunión en el Ministerio de Obras Públicas con Claudio Luna y todo el equipo de trabajo y el acta tú la lees y refleja el 50% de lo que se habló en esa reunión. Entonces, estamos preocupados, porque nos parece que hay problemas de transparencia en este proceso, este es un proyecto que viene abiertamente diseñado desde Santiago, pensado por gente que no vive en la zona, impuesto, y cuando tú ves los videos y vemos el trazado que existe a disposición de la gente -no lo que puedan estar trabajando a 4 paredes- sino lo que ha sido exhibido para la gente, no es un proyecto que sea beneficioso para Puerto Varas hoy día”.

No resuelve los reales problemas viales de Puerto Varas

“Esta es una carretera de cuatro vías más zonas de despeje que pretende aterrizar en el corazón de Puerto Chico, Colón con Avenida Los Colonos. Hoy tenemos un problema estructural severo, nos faltan vías estructurantes y nos pretenden construir una mega autopista pagada para llegar más rápido al Tepual, porque ese es el origen de este proyecto, cosa que Puerto Varas ya no requiere porque tenemos la Ruta 5 y el camino a Las Lomas, que es gratis además. Para llegar a Puerto Montt tenemos la ruta 5 y camino a Alerce. Hoy es una privatización de ese camino, todavía no hemos visto el trazado real, cómo queda la ruta a Alerce actual con la construcción. Tú ves el video y no sabes donde está la ruta a Alerce”.

“Nosotros en Puerto Varas estamos sosteniendo reuniones con los distintos grupos ciudadanos como para tener una posición unitaria y hasta ahora la posición unitaria dice que hay un rechazo bastante amplio de la comunidad respecto del proyecto, porque hay un vacío, porque nos va a aproblemar más de lo que nos soluciona, porque no hay claridad , falta información, quieren construir un bypass que atraviesa campos trabajados, con ganados, con casas y que en lugar de desviar tráfico hacia afuera de la ciudad, lo vuelve a traer hacia la ciudad con un nivel de expropiación fuerte porque tiene un impacto constructivo muy grande, proyecto de años en construirse. Todas estas aristas con la poca información que existe, con un diseño poco claro, a la ciudadanía no le gusta …”

Primero hay que ordenar la casa

“Lo que queremos lograr es ojalá detener el proyecto, pedirle al gobierno que lo dé de baja. Si eso no sucede, que Puerto Varas quede fuera de la construcción de la Ruta Metropolitana, por lo menos, hasta que nosotros no hayamos resuelto el problema vial que tenemos estructurante interno, esto quiere decir, primero resolver Plano Regulador, después veamos todo el problema vial porque además hoy día se está trabajando en el proyecto Plano Regulador pero además se está trabajando en un nuevo diseño vial para la ciudad y eso se va a aclarar en los próximos meses. O sea, ni nosotros lo tenemos claro, no lo tiene claro el municipio, menos lo va a tener claro el MOP, entonces queremos quedar fuera, por lo menos, para que nos den tiempo de que Puerto Varas mejore sus reales problemas, de que nos estamos demorando una hora entre camino a Ensenada y el barrio patrimonial de Puerto Varas y eso es problema de comunicación interna y no tiene que ver con la comunicación con Alerce o Puerto Montt. Nosotros no tenemos problemas para llegar a Puerto Montt, los problemas los tenemos adentro de la ciudad y este proyecto no soluciona nada para mejorar ese problema agudo que tenemos. Entonces, situación uno: ojalá dar de baja el proyecto; sino, situación 2: que Puerto Varas quede fuera hasta que no tengamos claridad de qué vamos a hacer con la ciudad y eso es lo que se está pidiendo al alcalde. Al alcalde se le está pidiendo una posición fuerte, que se manifieste respecto de este tema porque hoy día lo que dice es que este es un proyecto que en realidad es difícil que un alcalde pueda parar, entonces da la sensación de que él está entregado a la voluntad de Santiago y no está entregado a la voluntad de su gente, de sus electores, entonces sus electores Sr. Bahamonde le están pidiendo hoy día que se manifieste en contra de la Ruta Metropolitana o, al menos, que manifieste su preocupación por el diseño actual, al menos, y de esa manera podamos avanzar y ver cuáles son las contrapropuestas que puede hacer el ministerio respecto de esa ruta, pero así como está no la queremos y vamos a pelearla”.

Ruta Metropolitana Puerto Montt (recuadro)

Descripción del Proyecto

La red vial propuesta tiene una longitud aproximada de 34,3 km y permite la conectividad entre Pto. Varas – Pto. Montt, hacia el Aeropuerto El Tepual, a través de la localidad de Alerce. Además, se contempla una conexión de dicha vía con la Costanera de Puerto Montt, en sector de inicio de la Ruta 7.

La obra corresponde a un trazado interurbano de alto estándar que sigue el recorrido en el entorno de la ruta V-505, camino que quedará como vía local.

Con este proyecto, la ruta V-505 será mejorada con la incorporación de pasos a desnivel, incluyendo la vía férrea, otorgando mayores estándares de niveles de servicio a los viajes que debe realizar la comunidad en este eje.

Ficha del Proyecto

Tipo de Iniciativa:

Región: Región de Los Lagos

Provincia: Llanquihue

Comuna: Llanquihue

Volumen: 32 kms

Presupuesto oficial: UF 8.045.125 / MMU$ 300

Valor referencial: La inversión en MMUS$ se calcula en base a la Unidad de Fomento (UF) del 21 de mayo 2016 ($ 25.968) y el Dólar del 21 de mayo 2016 ($ 696,96)

Llamado a licitación: 2 Semestre 2017

Fecha de recepción de ofertas:

Fecha recepción de oferta económica: 2 Semestre 2017

Plazo total de la concesión: Plazo Estimado de la Concesión 30 años