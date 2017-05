La acción judicial se encuentra en el Juzgado de Letras de Puerto Varas y apunta como responsables al Alcalde Bahamonde, Sebastián Fernández y Robinson Carrión

El abogado Duberli Guerrero fue contratado por el ex concejo municipal con la finalidad que se restituyan al municipio más de $300 millones de pesos que fueron pagados en multas e intereses.

El pasado miércoles de esta semana, en el Juzgado de Letras de Puerto Varas se llevó a cabo una audiencia que es parte de la acción judicial interpuesta por el ex Concejo Municipal (años 2012 – 2016) quienes a través de una demanda civil denunciaron al actual alcalde Bahamonde además de Sebastián Fernández y Robinson Carrión, por el cobro de multas e intereses correspondientes al no pago de ese Fondo y que asciende a una suma superior a los $300 millones de pesos.

Al respecto, conversamos con el abogado demandante Duberli Guerrero para conocer los alcances de dicha audiencia, quien nos señaló que la defensa de los tres demandados había presentado una excepción dilatoria (término jurídico) que implica que “la defensa de los tres demandados pidió que al momento de presentarse la demanda se acompañara el decreto alcaldicio original para acreditar la representación de Berger como alcalde” esto porque en ese acto se acompañó una fotocopia simple del decreto que nombraba a Alvaro Berger como alcalde (decreto 5716), “no se presentó el decreto original porque no se consideró necesario acreditar la personería jurídica de Alvaro Berger, bastaba con una copia simple, ya que el hecho de que él era alcalde era un hecho conocido y documentado. El día 5 de junio, a las 9 horas, hay una exhibición de documento en donde va a concurrir el secretario municipal y va a llevar el decreto original en donde se nombra a Álvaro Berger como alcalde que va a coincidir con el que está en el tribunal…la copia original solamente la tiene el secretario municipal” detalló Guerrero.

“La audiencia de este miércoles fue una audiencia incidental en virtud de la cual nosotros como municipalidad presentamos tres testigos señalando que el decreto acompañado en su momento, al momento de presentarse la demanda por don Alvaro Berger Schmidt, es un documento auténtico, emanado desde la Municipalidad, que si bien es cierto no es un original, sí es un documento auténtico porque está con todos los requisitos legales, la firma del secretario municipal, está con los timbres del secretario municipal y está firmado por el alcalde titular que en su momento asumió el 6 de diciembre de 2012. Es el decreto alcaldicio 5716 del 6 de diciembre”.

Respecto a las razones que sustentan esta demanda, Guerrero explicó: “La legislación actual establece que los municipios deben pagar dentro de plazo y si no se paga dentro del plazo determinado, comienzan a correr multas e intereses y las municipalidades no pueden dañar el patrimonio municipal con las multas y los intereses, y ahí opera la responsabilidad administrativa de tipo civil de parte de los funcionarios que dilatan los pagos o que, eventualmente, son poco diligentes en su actuar funcionario. Es una acción en contra de don Ramón Bahamonde como persona natural y, en su momento, según la prueba que se rinda, trataremos de probar que hubo un actuar poco diligente y poco acucioso de la administración de aquellos años. Tesorería descontó de oficio las respectivas cuotas por el no pago del Fondo Común Municipal años 2008 y 2009, pero en conjunto con eso son más menos cerca de 300 a 350 millones de pesos que Tesorería aplicó por multas e intereses y esos dineros salieron directamente del patrimonio municipal”.

“En la acción que presentamos el año pasado, el concejo municipal (anterior) me acompañó en su momento las copias firmes y ejecutoriadas en virtud de la cual la Corte Suprema rechazó la acción de nulidad de derecho público que entabló la Municipalidad, alegando una eventual prescripción de las multas e intereses cobrados y, hoy día, puedo decir a ciencia cierta, por el fallo de la Corte Suprema, que está firme y ejecutoriada, y que por lo tanto, el pago de las multas e intereses en los cuales incurrió la Municipalidad debe ser resarcido por las personas que en su momento tomaron la determinación de no pagar el Fondo Común Municipal los años 2008 y 2009”.

Aunque aún no se le han cancelado sus honorarios, usted continuará con la causa?

“Efectivamente, al día de hoy 24 de mayo no se han cancelado los honorarios correspondientes al 25% que se establecieron en los términos de referencia (de la licitación), sin embargo, yo estoy tranquilo y voy a seguir tramitando la causa, y en su momento si el municipio no paga los honorarios respectivos, hay instrumentos jurídicos para poder hacerlo”.

¿Cuáles son las próximas acciones que se llevarán a cabo en el Tribunal?

Bueno, lo que harán los demandados solidarios eso no te lo podría decir, pero una vez que concluyan los pasos de este incidente, el Tribunal debería fallar si las acciones dilatorias se acogen y, eventualmente corregir la demanda, o si se rechazan el Tribunal ordenará que se conteste derechamente la demanda por parte de los tres demandados. Pero hay que esperar lo que resuelva el Tribunal así que confiamos en que el tribunal, según la prueba que se ha rendido, dicte su veredicto.