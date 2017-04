La cita se desarrolló en la sede de la Junta de Vecinos de esa localidad

El pasado día miércoles en sede de Colonia 3 Puentes, la directiva de la Junta de Vecinos, más socios y habitantes de ese sector de la comuna de Puerto Varas, se reunieron con el Concejal Renato Aichele para dar cuenta de las necesidades de la localidad.

En este sentido, de acuerdo a lo expresado por los asistentes, las necesidades dicen relación con la movilización de estudiantes hacia Puerto Varas, además de la movilización hacia los establecimientos educacionales de Colonia Río Sur, el agua potable rural, el asfaltado del camino, reapertura en 2018 de la escuela de Colonia Tres Puentes, aumentar la frecuencia del camión de la basura como también instalar estanques recolectores.

Al respecto, el edil Aichele señaló “nos reunimos con la directiva interina de la JJVV porque hay muchas inquietudes, dudas y necesidades. Ellos quieren que la municipalidad se acerque, que los escuche, porque varias de sus problemáticas son cosas de gestión. Por ejemplo, su gran problema es respecto al tema de la educación, hace un año se cerró la escuela que existía allá debido a los graves problemas de la administración municipal y no hay fecha de reapertura. Son muchos niños que tienen que viajar en las mañanas, se van amontonados en un bus con dirección a Colonia Río Sur, condiciones que no son óptimas en seguridad, como también tienen problemas con quienes cursan la enseñanza media que van al Liceo PAC, viajan en la locomoción pública, pagan pasaje completo, no tienen pase escolar y los horarios no les acomodan por la escasa frecuencia de la movilización, pierden clases y cuando salen a las 4 del Liceo deben esperar hasta las 6 de la tarde para regresar a sus hogares. Me parecen válidos sus requerimientos, por lo cual, vamos a oficiar para dar solución a estos problemas en el municipio, también hay inquietudes por la pavimentación y el agua potable rural, además de la frecuencia cada 15 días en el paso del camión de la basura, en donde tampoco hay contenedores para la basura. Esperamos que el municipio se abra a la necesidad de los vecinos de los sectores rurales y se les de una mano para solucionar estos problemas”.