Luego de sufrir cinco robos en cuatro meses la afectada hace hincapié en que funcionen las cámaras de televigilancia

Producto de la delincuencia la afectada incluso llegó a contar con cuatro medidas de protección por parte de la fiscalía según indicó

Luego de los robos ocurridos durante las últimas semanas en Puerto Varas, una comerciante lacustre tomó contacto con nuestro medio para contar su experiencia en donde en cuatro meses fue víctima de cinco robos, tanto al local comercial que posee, como su casa habitación.

Al respecto, Victoria Rodríguez, propietaria del minimarket y frutería “Manantial” ubicada en Manuel Montt con Colón – sector de puerto chico – relata “de los cinco robos que hemos tenido nosotros, que fue en un total de cuatro meses, la Fiscalía me otorgó 4 medidas de protección y la última terminó la primera semana de abril. De todos los robos que sufrimos, en dos se atrapó a las personas que ingresaron, en uno eran menores de edad por lo cual están libres en donde tenían la medida cautelar que no se podían acercar al lugar, pero ellos igual se pasean por afuera como si nada. Por el cuarto robo que sufrimos, la persona está detenida, ese es un juicio que ya va a comenzar”.

De acuerdo al historial de robos sufridos, sobre las nuevas medidas de seguridad que ha debido tomar, Rodríguez señaló “luego de cada robo he ido instalando rejas que llegan hasta el techo, tuvimos que instalar alarmas, cámaras de seguridad, además de 5 a 6 candados que debemos poner cada vez que cerramos el local”.

Una de las paradojas que se ven en la intersección antes mencionada, es el hecho que existe una cámara de televigilancia frente al local comercial y que como hemos informado en varias notas, no se encuentran operativas. Sobre este punto, Rodríguez manifiesta “ese es el mayor problema porque tenemos una cámara frente a nuestro local y de qué sirve a nosotros que Puerto Varas tenga cámaras y no funcionen, a mi no me da nada de seguridad eso, yo tuve que instalar cámaras en mi local por lo mismo, porque si entran a robar y no se alcanza a atrapar a los delincuentes puedo utilizar el registro de mis cámaras, las cámaras que están instaladas no sirven de nada”.

Sobre los días en que ha sido víctima de los delitos, la afectada indicó “principalmente los días de semana, viernes y sábado, o algún día feriado, pero por lo general siempre ha sido viernes y sábado”.

Consultada sobre la presencia policial nocturna en ese sector de Puerto Varas tomando en consideración la gran cantidad de comercio que existe, Rodríguez explica “los fines de semana no se ve tanta presencia de Carabineros, como si sucede durante la semana. Lo digo porque yo estudio, entonces en las noches me quedo despierta y me puedo dar cuenta que no es tanto el flujo o la presencia de Carabineros como en otros días de la semana. Acá por ejemplo los robos siempre son entre las 4 y 7 de la mañana, esa es la hora es la que entran a robar. Yo creo que el tema es que funcionen las cámaras del municipio, porque si éstas funcionaran y Carabineros las operara, ellos podrían detectar a tiempo cuando ingresan a robar a cualquier local comercial y podrían actuar a tiempo, así se puede combatir los delitos. Yo sé que acá soy la que ha sido víctima de más robos en comparación a otros locales comerciales, pero Puerto Varas en sí se ve afectada por delitos al comercio”.

En cuanto a las pérdidas económicas que ha tenido por los robos y por las medidas de seguridad que ha debido implementar, Rodríguez sostiene “yo creo que ascienden al millón de pesos porque por cada robo debo reforzar el local, aparte de todo lo que ellos se llevan porque en los últimos robos se han llevado dinero, pero en uno de los robos yo salí persiguiendo a los delincuentes y justo venía una patrulla de Carabineros, entonces empecé a hacerle señas, ellos atraparon a los tipos y yo pude recuperar mi dinero. Pero si no hubiese salido detrás de ellos me hubiese quedado de brazos cruzados como en las veces anteriores. El primer robo fue a la tercera semana que yo había abierto el local y ahí tuve que empezar a desembolsar dinero para poner medidas de seguridad y son gastos que uno no tiene contemplado, aparte alteran la vida familiar, porque si bien han pasado tres meses del último robo yo todavía en las noches me despierto pensando y viendo como están las cosas, si las alarmas están activadas entre otras cosas. De hecho el cuarto robo no fue en el local sino que en mi casa que está al lado del local, me han robado en el local y la casa, si las cámaras de seguridad municipal funcionaran sería otra la historia, a nosotros nos ha afectado harto ese tema. Yo no estudio con beca ni crédito ni nada y estoy en quinto año de enfermería, por lo cual, afecta en demasía el tema de los robos”.

Cabe señalar que la afectada abrió el local en el mes de septiembre del año pasado, sin embargo, a los comerciantes anteriores que le arrendaban el local también les habían entrado a robar como nos relató la afectada. No obstante y pese a ser otra materia no relacionada con su negocio, Victoria Rodríguez manifiesta “acá en las esquinas todos los días se ponen a pedir plata, incluso he recibido amenazas de muerte, incluso un día me dijeron que me iban a regalar una puñalada y los días domingo con mayor razón y comienzan a amenazar y pedir plata. El pasado domingo había un chico que le quería pegar con una piedra a otro, eso fue a las 14 horas, los domingos falta presencia policial, incluso ahora en esta esquina en las noches tipos borrachos, volados, tu los ves con bolsas aspirando, pidiendo plata”.

Finalmente, consultada Rodríguez si es necesario un retén en el sector de puerto chico, indicó “Es necesario. Nosotros con mi papá habíamos visto la posibilidad de reunirnos con los comerciantes y que haya mayor presencia policial y sobre todo que funcionen las cámaras. Antes yo me acuerdo, hace 6 años atrás Carabineros los días de semana y fines de semana el retén móvil siempre estaba afuera de la Iglesia de Fátima y ahora ya no” concluyó.