Mañana viernes 14 de abril desde las 22 horas

Sin duda, Piero es uno de los cantantes que está en el inconsciente colectivo de Latinoamérica. Su voz y sus canciones nos han acompañado a lo largo de los últimos 40 años y, por ejemplo, no hay quien no conozca la balada “Mi Viejo”- canción que siempre emociona.

Cuando supe que tenía la oportunidad de entrevistar a Piero, empecé, obviamente, por conocer su biografía, la cual me dejó muy impresionada…

Piero Antonio Franco de Benedictis nació en Italia en 1945 y a los 3 años se fue a vivir a Argentina con sus padres y su hermana menor. Su afición por la música se desarrolló cuando entró al seminario en Viedma, Argentina y aunque su carrera despegaba, decidió retirarse por tres años para estudiar música y encontrar su inspiración, su estilo. En 1968 conoció al escritor José Tcherkaski, con quien hizo una dupla que duró 30 años y compuso su canción más conocida: “Mi Viejo”.

Piero llegó a ser una de las figuras más relevantes de la canción de protesta en toda América Latina y estuvo a diez minutos de ser detenido por la dictadura Argentina, por lo cual, se refugió en España donde arrendó -en una zona rural sin agua, luz, ni teléfono- un molino donde se prensaban aceitunas para hacer aceite de oliva. Cerca de cuatro años estuvo en ese apartado lugar meditando, reflexionando y cultivando una huerta orgánica, lo que dio paso a que años después creara su Fundación Buenas Ondas a través de la cual instaló granjas orgánicas en toda Latinoamérica para que los jóvenes de escasos recursos aprendieran a ser independientes. Como él dice: “no es necesario ir a pedir trabajo, se puede ir a pedir tierra que tenemos mucha y la puedes alquilar, y con esta comida sin veneno, comida orgánica, hay todo un provenir, una conciencia muy fuerte que viene creciendo, entonces la idea es que los jóvenes sean independientes, que armen cooperativas, que se junten, y ser independientes, ya que así vamos a tener un país independiente”

En los años 80 conoció a su maestra y guía espiritual, Indra Devi- la primera occidental que enseñó yoga en la India- y con la cual viajó a Egipto, a la India, y a quien convenció para radicarse en Buenos Aires y trabajar juntos en la Fundación Buenas Ondas que llegó a tener 200 granjas ecológicas en el mundo. “Yo tenía un guitarrista que era devoto de Sai Baba y ahí era donde vivía esta mujer Indra Devi, que era amiga de Gandhi, de Krishna Murti, amiga de Tagore y amiga contemporánea, y hablaba 12 idiomas, era muy coherente, el ser más coherente que he conocido en la vida. Murió hace unos 15 años de 103 años, y me llevó a redescubrir y a entender un montón de cosas, que a mi realmente me cambió la vida y es un lujo haber tenido las vivencias que tuvimos con ella y estoy escribiendo un libro y ella tiene un capítulo, en realidad ella aparece por todos lados”. Por esa época Piero cambió su canción de protesta por canción de propuesta.

En los 90 viajó intensamente a Colombia donde trabajó por la paz llegando a recibir la nacionalidad colombiana.

Piero ha seguido trabajando en su música y durante el año 2016 firmó contrato con Sony Colombia y lanzó el disco “América”, asimismo el año pasado, fue galardonado con el Grammy Latino por Trayectoria y Calidad Musical; el premio fue entregado en la ciudad de Las Vegas, el 16 de noviembre.

En el show de mañana viernes 14 de abril, Piero cantará las canciones que han sido parte del soundtrack de la vida de muchos, donde además presentará temas de su nuevo trabajo.

