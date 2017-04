Nicolás Ignacio Asenjo Soto, estudiante de tercer año medio del Colegio Felmer Niklitschek, es uno de los 1480 censistas que en la jornada de hoy está recorriendo su ruta censal en Puerto Varas “para ofrecer un servicio a mi país”, que fue la respuesta que nos dio cuando le preguntamos por qué había decidido realizar esta actividad.

“Además- nos cuenta- quería saber que experiencia podía obtener de esto y que podía aprender de esto conociendo a la gente que es de mi mismo país y, simplemente, quería trabajar un poco por mi país”.

“Yo me inscribí el año pasado, llegaron a mi colegio y preguntaron quienes querían participar en el censo y levanté la mano y postulé. Como desde la 6:30 de la mañana estoy despierto porque no podía dormir estaba ansioso y me fui al liceo a buscar mi material de trabajo- y comencé como a las 9 de la mañana a Censar. Tengo que censar 23 casas y la recepción ha sido super buena, todos muy educados, si hasta cafecito me han ofrecido”.