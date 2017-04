Señala Daniel Vega, creador del proyecto y socio de la Inmobiliaria Bordelago

Muchos ciudadanos de la ciudad de Puerto Varas estábamos tranquilos luego de que se decretara la prohibición de edificación en la ciudad, lo cual se materializó en enero de este año y continuará hasta enero del próximo, porque de esta manera evitábamos la gran explosión inmobiliaria que nos estaba ahogando y podíamos tener tiempo para planificar el Plan Regulador de tal manera que ya no fuera posible tener grandes construcciones en la ciudad, cuidando así lo que queda de nuestra vida más lenta y espaciosa en esta ciudad que todavía tratamos de mantener a escala humana.

Más aún cuando hemos vivido varios períodos de contaminación del Lago Llanquihue que nos han alertado sobre la fragilidad de nuestro cuerpo de agua, es que al conocer de la existencia del proyecto BordeLago la comunidad reaccionó con preocupación

Es así como nos pusimos en contacto con Daniel Vega, socio de la inmobiliaria Bordelago – la cual cuenta con concesión marítima y tiene proyectada la construcción de un centro de eventos de 11 mil metros2, en la costanera norte de Puerto Varas, sobre el Lago Llanquihue- para conocer los alcances de esta obra.

Daniel Vega, “ideólogo” de este proyecto , como él nos comentó, dice que esta idea la comenzó a desarrollar desde el año 2007.

“Me sorprende lo de las redes sociales, mucha gente que dice no conoce el proyecto y no se acuerdan que llevo 10 años, desde el año 2007 tratando de sacarlo adelante. Somos unos 15 socios y Patricio Vicencio se subió hace unos 2 años a este proyecto, el cual, lo conoce todo el mundo….este proyecto había nacido como Centro Comercial y después del Mall nos quedamos sin proyecto, ya que no tenía ninguna viabilidad…debo haber recorrido cada una de las familias del sector proponiéndoles este negocio….los Weitzler, los Marchant, los Modinger, hasta hablamos con Víctor Wellmann, por lo cual corrí mi proyecto más hacia el lado oriente, para no taparlos…conversé con hoteleros y ahora dicen que esto es desconocido. Hablamos con cuanta persona quiso escuchar y nadie nos creyó”.

“Fuimos a presentar el proyecto al Concejo Municipal el año 2008 -este proyecto lo hizo el arquitecto Luis Quiróz que en paz descanse- y llegamos a acuerdo de desafectar 100 mts para pasar por arriba de la zona común y hacer una plaza a medias, y esa desafección me tomó 4 años”.

“En el 2014 -yo soy el ideólogo de este proyecto- comencé a pensar qué hacer y se nos ocurre transformarlo en un recinto ferial o centro de convenciones y partí a hablar con Vicencio que fue el único que me creyó. Le dimos la gerencia general y lo nombramos representante legal. La administración la tenemos Thomas (Poulos) y yo. Este centro de convenciones permitirá a Puerto Varas contar con congresos que ahora se pierden por la falta de un gran espacio y rentabilizar las inversiones hoteleras de la ciudad durante el invierno”.

“Hice la solicitud el 2008 -me demoré casi 10 años en tener este proyecto. Primero hice la desafección de 120 metros, que fue autorizada por el concejo comunal en el 2008 y luego la concesión. El 2011 me entregan la concesión y venía con errores, así el 2016 en noviembre me entregan la definitiva”.

“La declaración del SEA dice que no necesitamos hacer nada y podemos empezar con la primera etapa de relleno de esos 13 mil metros en el lago, pero estamos esperando el anteproyecto para ver cuales son los nuevos requerimientos”.

¿Por qué desarrollar ese proyecto en ese lugar? ¿Por qué ahí en el espacio de todos? le preguntamos.

“Ese lugar está botado hace más de 20 años y nadie hace nada…está lleno de piedras , no puedes bañarte, es un lugar donde se juntan a tomar y a poner carpas, sin iluminación. Nosotros tenemos contemplada una marina y cerca de 5 mil metros de espacio público. Es un proyecto para todos. El valor de inversión será de 14 millones de dólares, tenemos una concesión por 50 años, pero esto perdurará por 100 años, y será un símbolo de la ciudad…no hay permisos municipales todavía porque no hay proyecto…de hecho la concesión municipal del borde costero llega hasta la plaza de Licarayén, donde antes se lanzaban los fuegos artificiales.

¿El proyecto dice que tendrá 400 estacionamientos, por lo tanto, no lo podrán presentar a la municipalidad porque están congelados los permisos de edificación con estacionamiento para más de 50 vehículos?

No, no le afecta la prohibición de edificación porque el proyecto está en la concesión.

¿Qué altura tendrá?

El proyecto tendrá 400 estacionamientos y 15 metros de altura que es lo máximo permitido. Finalizó