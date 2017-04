Por primera vez un funcionario municipal de la ex administración se refiere al eventual robo “hormiga” en la caja municipal que alcanzaría los $50 millones

A sus 34 años, dos hijos (18 años y 5 años), la ex encargada de finanzas del DAEM, Mónica Castillo, aún funcionaria de ese servicio traspasado, acudió a nuestra redacción para referirse a un sin número de temas en los que se vio cuestionada durante el periodo alcaldicio de Álvaro Berger, en tanto que también señaló irregularidades que hasta el momento solo conocían ex funcionarios municipales y ex concejales, además de actuales autoridades regionales, como el robo ocurrido en la caja municipal y que, de acuerdo a lo señalado por ella, bordearía los $50 millones de pesos.

-Nuevamente en el DAEM de vuelta, ¿te sientes complicada?

Estoy de vuelta hace dos semanas, mira yo sabía un poco a lo que me enfrentaba al volver, o sea partamos de la base que estuve en un tiempo de recuperación de mi salud en el que salí en circunstancias además que en ningún caso fueron favorables y, por supuesto, que mi vuelta iba a ser compleja pero no pensé que iba a ser tan bullada. El día que volví en el municipio estaban todos enterados y personas desde fuera me fueron preguntando si es verdad que había vuelto.

-¿Eres abogada? porque muchos dicen que estudiaste, otros que no…

La verdad es que yo nunca he faltado a la verdad al respecto, yo soy egresada de derecho, lo único que no he hecho es dar mi examen de grado que es lo que pide la Corte Suprema para otorgarte el título. Estudié en la Universidad Austral de Valdivia. Este año comencé a estudiar otra carrera, pero eso no significa que no he pensado en titularme.

-Cómo llegaste al municipio?

Llegué pidiendo una oportunidad. Yo viví en Valdivia 10 años y por el fallecimiento de mi papá en el año que nació mi hijo menor, me hizo priorizar ciertas cosas como estar con mi familia y me vine a Puerto Montt.

-Pero ¿cómo llegaste al municipio?, todos sabemos que Manuel Rivera (core) es tu padrastro

El fue una pareja de mi mamá, ellos se conocen desde los 14 años, el es el padre de mi hermana menor y a él lo conozco de los 5 años, es parte de mi familia. Esto de llamarlo padrastro o decirme hijastra, siento que ha sido tocado de manera peyorativa casi como malintencionadamente tratando de hacer daño. Yo tuve un padre y está fallecido, pero Manuel es una persona que yo quiero mucho y siempre ha estado preocupado de mi bienestar y ,en este caso, de encontrar trabajo cuando me volví de Valdivia y vine a Puerto Montt, Puerto Varas está al lado. A Álvaro (Berger) lo conozco hace 10 años, militamos en el mismo partido (PS) y tuvimos la posibilidad de conocernos.

-¿Ahí se gestó tu ingreso al municipio a través de conocer a Manuel Rivera y Álvaro Berger y de tus estudios también?

De mis estudios, en ese momento se me contrató para algo que se necesitaba y que tenía que ver con ordenar ciertas cosas, ordenar e instaurar ciertos procesos y que éstos se realizaran correctamente, y como era una persona que conocía del tema por mis estudios, ingresé a Salud a hacer una pega integral entre Salud y Dideco que tenía que ver con la integración de varios programas que tienen relación directa. Yo llegué en enero de2014 al municipio y también pasé a incorporar la asesoría jurídica en salud y eso fue antes de llegar a Gabinete. A Gabinete llegué en agosto de 2014.

-En ese momento te hiciste visible

Claro, sin duda el cargo viene siendo de los más políticos de lo que tiene una administración municipal.

-Además debutaste acompañando a Álvaro a realizar una denuncia al Juzgado de Garantía

Debe haber sido cuando se querelló contra injurias y calumnias respecto de un personaje (Donald Salgado) que había salido diciendo varios dichos que no obedecían a la verdad.

-Pero finalmente esa denuncia no llegó a nada

No llegó a nada porque en el fondo hubo una forma de desestimiento porque Álvaro estaba cansado del tema.

Cuéntanos de tu paso por Gabinete donde se te veía muy cansada con mucho trabajo y problemas internos

Problemas internos de qué tipo

-Por ejemplo diferencias con Patricia Alvarez

Yo creo que ese tipo de cosas son cagüines y me pasó también en su minuto con la Maritza Uribe que fue la Administradora anterior (a Patricia Alvarez). El rol de administradora y de jefe de gabinete, pese a que la relación es directa con la alcaldía, en los hechos no se topan. Que me pasaba a mi, en este caso el Alcalde no distinguía a quien darle las instrucciones de las cosas que se tenían que hacer, ahora yo nunca tuve problemas de meterme en las funciones de alguien más, fui súper respetuosa. El tema básicamente son comentarios, además, en ese sentido fuimos súper colaboradores todos, yo no voy a negar que uno tiene diferencias, a veces discute pero fuimos súper conscientes que la finalidad mayor era la comunidad y la gente.

-Cuales fueron los aciertos y desaciertos de tu gestión

Yo soy de las personas que en todo trabajo doy lo mejor de mi, si en su minuto se me contrató para colaborar con el alcalde fue siempre lo que traté de hacer. Siento que tuve un jefe súper exigente y gabinete para mi ha sido una de las pegas más duras en cuanto a trabajo, con disponibilidad prácticamente 24/7. Aprendí mucho de esa experiencia, sobre todo en el trato directo con los usuarios. Creo que a lo menos a nivel personal hago un mea culpa de quizás haber pensado siempre que la figura del alcalde era protagonista y no haberme preocupado yo misma de haber comunicado a nivel personal, a mi me interesaba que la administración cumpla con su objetivo pero siento que en un minuto se habló mucho de mi y me sentí atrapada en este cuento de no pasar a llevar a mi jefatura, es decir, no haber hablado no haberme defendido. Mi rol estaba por el lado de apoyar una figura y ahí debería estar la atención, no en mi. Creo que ahora tengo la posibilidad de defenderme y señalar mi versión.

-¿Y cual es tu versión?

Hablamos al comienzo como era salir del municipio y lo que significaba regresar, siento que fui víctima de un montaje donde se me acusó de cosas que yo no he hecho.

-¿Como cuáles?

Yo no tengo muy claro cuáles son las acusaciones, sé que soy parte de una investigación donde se ha acusado situaciones irregulares, pero a nivel informal me han tratado de todo, o sea de corrupta, ladrona, entre otras cosas, denostando mi condición de persona y mujer. Y no son verdad.

-¿Usted con el alcalde tenían una relación, siente que eso tiñó muchos aspectos del municipio y que se fue filtrando, su relación fue tiñiendo la Administración Berger? ¿Crees que eso les afectó?

Yo pienso que los afectos sean del tipo que sean jamás pueden dañar las cosas, aquí por el contrario, nuestra relación se dio mucho después de lo que por fuera se hablaba y de forma muy mal intencionada. Tenemos una cercanía mas allá de lo amoroso, previo a eso siempre fuimos amigos y eso nos permitió trabajar de buena manera. El cagüín, el comentario, no puede teñir o manchar todas las cosas que se hicieron, siempre voy a defender la gestión de Álvaro Berger como alcalde, el cambió muchas cosas en Puerto Varas, por ejemplo, los espacios públicos en Población Alessandri.

-¿Pero también se perdieron espacios como la estación de trenes?

Estamos hablando de inversiones que no son menores, rescatar el patrimonio siempre es una labor que nos refleja respecto de la memoria y lo que somos, pero la inversión y recuperar eso es carísimo. Hablando del costo beneficio en términos sociales y cual sería el beneficio, no se justificaba el gasto, hay cosas que tienen mayor impacto, en proyectos como ese se necesitan la convergencia entre lo público y lo privado.

-¿Hay alguna autocrítica como funcionaria DAEM y de la administración Berger respecto a la licitación en que se ve envuelta la ex administradora municipal Patricia Alvarez, contratando los servicios de su marido (socio de Sur Diesel Spa) a través de un trato directo?

Yo soy una de las primeras personas que lamento lo que ocurrió con respecto al trato directo, yo me enteré por la prensa. Yo fui enviada por el DAEM a arreglar, a descubrir cosas que antes de eso no había sido posible, si bien es cierto muchas cosas pasaron durante la administración Berger, fueron cosas que no pudimos pesquisar porque cuando requeríamos la información desde el DAEM se nos entregó información falsa. Cómo pesquisas o intervienes algo que a todas luces funcionaba bien, pero que nosotros teníamos las sospechas que algo pasaba por denuncias externas.

-¿Qué críticas le haces a instituciones que deben velar por los recursos del DAEM como por ejemplo la Superintendencia de Educación?

Ahí hay una falla y uno tiene la responsabilidad de decir quizás debiéramos haber sido más insistentes y quizás nos quedamos con la información que teníamos y quisimos suponer que esto estaba bien, pero aquí fallaron varias instituciones y con toda responsabilidad lo digo, cuando viene la superintendencia nos dice que no se han rendido subvenciones los dos últimos años e inician un proceso sumarial, yo digo Ok, ¿pero en dos años no se dieron cuenta?. Cuando tú rindes, te entregan los recursos y en este caso tampoco ocurrió, entonces desde el municipio no teníamos posibilidad de saber que eso no se estaba haciendo porque habían documentos que señalaban que si se rindió. Nosotros encontramos una caja de cheques que revisamos y en donde aparece la fotocopia, el número del cheque, cobrado por, pero después nos cobraban los proveedores y nos dimos cuenta que no se había hecho, no era real, no se había pagado. Eso lo entregamos a la PDI. Ahora pregúntame donde están las platas, porque si no se las llevó el proveedor deben estar en alguna parte.

Cuando llegué al DAEM lo primero que hicimos a raíz de los temas de los vehículos fue que éstos volvieran al DAEM, porque no sabíamos donde estaban, en qué condiciones. Hubo gente como choferes que se rehusaban a que pescáramos los vehículos y los devolviéramos al DAEM. Se sentían dueños de los bienes, esa fue la primera pelea, porque ya teníamos denuncias informales que había una especie de negocio de un proveedor de la mantención y personajes dentro del DAEM, por lo cual se facturaba y finalmente esto no se hacía. Logramos juntar todos los vehículos, nos encontramos con que estaban en condiciones deplorables y toda esa cantidad de facturas del año anterior (2015) que hablaban de mantención no se justifican por el estado de los vehículos, por ejemplo, vehículos sin llantas. Necesitamos los vehículos para el 1 de marzo (2016) porque empezaban las clases y necesitábamos una persona de confianza para saber que las mantenciones se iban a hacer. Que hago yo, hablé con Patricia Álvarez y le pregunto si tiene un proveedor, yo conozco a su marido y ni siquiera me acordé que él era mecánico y ella me dice “ya, yo lo voy a buscar”. Llega con un proveedor, una empresa y yo de hecho le pregunto “Patricia, esto no tiene nada que ver con Boris (su marido)?” y ella me dijo que no.

Yo sé como funcionan los procesos administrativos, manejo como se tramitan los decretos y la ley de compras, yo no me iba a equivocar en eso, no me iba a caer en algo tan burdo y grosero de no saber que un proveedor no puede tener un vínculo directo con una de las personas del municipio. Si hay algo de lo que siempre fui consciente fue de no dañar la imagen del alcalde, entonces jamás habría aceptado ese trato directo, yo me encontraba en Santiago en una capacitación y cuando me llaman y me dicen sobre esto, yo la verdad cuando lo escuché no me preocupé porque yo se lo había preguntado a Patricia (Alvarez) y pensé que era un cagüin, al otro día la llamo y me dice que es verdad.

-A partir de esto, ¿Por qué se mantuvo a Alvarez en el cargo hasta el fin de la gestión Berger?

Fue súper grave. Yo hace una semana atrás presté declaraciones a la Contraloría y me estaban preguntando por ese tema y yo voy a seguir sosteniendo lo mismo. Si lo hubiese sabido no lo hubiese permitido, y me consta que Álvaro tampoco lo sabía, nos enteramos por la prensa y ni siquiera creyendo del todo lo que aparecía. La caída es grosera. Si nosotros estábamos denunciando cosas, ¿como además íbamos a incurrir en faltas iguales o peores de lo que estábamos denunciando?. Yo le dije a Patricia y ella me dijo “es que yo tampoco sabía”. O sea, pueden suponer lo que quieran de esa respuesta, no soy yo quien juzga si ella estaba diciendo la verdad y lo lamento hasta el día de hoy, no porque esté investigando la fiscalía o la contraloría, sino porque creo que la verdad es una sola y la verdad tiene que primar. Esa situación ensució demasiado lo que estábamos tratando de hacer, la pérdida de credibilidad es absoluta. Ahí partimos apareciendo mal ante la comunidad. Yo voy a reconocer que después de esa circunstancia dejé de entrometerme en todas las cosas que tenían que ver con la Administración Municipal por un tema personal y de decir: lo que sea arréglenlo, pero no me voy a meter a sabiendas del daño que nos estaban haciendo.

-De acuerdo a la información que pudiste recabar como administrativa del DAEM, ¿dónde se cometieron mayores negligencias, en el periodo de Director de Roberto Pacheco, Sergio Mansilla como subrogante, Manuel Quezada, Marcia Pizarro o Luis Caucao?

Lo dejo entre Pacheco y Manuel Quezada. Cuando nosotros logramos pesquisar, porque siento que todavía hay cosas por descubrir o cosas por probar, logramos probar que los movimientos de dinero, este bicicleteo en el fondo que se hacía con las platas, es decir, nos gastamos toda la plata ahora y a los proveedores les pagamos con las platas del próximo año, porque eso era lo que se hacía y por eso tuvo tantos problemas el DAEM el año pasado. Este bicicleteo de plata viene ocurriendo los últimos 10 años. Ojo porque nosotros hicimos un calculo de déficit acumulado. Cuando llegamos al DAEM habían desaparecido decretos, planillas, información, bases de datos. Nosotros hicimos denuncias que pretendíamos de un hecho concreto que era el tema del aporte del Banco Chile a la Escuela Epson de Ensenada pudiese investigarse, en el fondo, todos los movimientos de dinero que se hicieron, la denuncia fue hecha en la PDI, pero la Brigada de Delitos Económicos, al menos en el tiempo que yo estuve en el DAEM, no llegó nunca. A mi jamás me han citado a declarar y si volví al DAEM es porque quiero que se sepa la verdad como corresponde, no me estoy escondiendo. O siento que aquí ha habido entidades que están investigando cosas casi de manera obsesiva, que no van a pillar nada, y creo que han perdido el foco de la atención en descubrir donde están las platas del DAEM y quienes fueron los responsables de esos movimientos.

-Hay un tema del cual se rumoreó mucho por parte de ex autoridades y actuales autoridades, no solo comunales por lo demás. ¿Es efectivo que eventualmente hubo un robo en la caja municipal? Cuándo nos llegó el dato por parte de ex concejales preguntamos al Ministerio Público, PDI y Carabineros y nos dijeron que no existía denuncia…

La persona fue desvinculada. A ver, lo que pasó es que se pesquisó y se descubrió que, efectivamente, hubo un robo hormiga en la caja municipal por parte de un funcionario, por eso fue desvinculado bajo el proceso que corresponde, y yo entiendo que las denuncias se hicieron a la Justicia y eso debería terminar en una sanción para la persona. Yo entiendo que se logró pesquisar un robo de aproximadamente $50 millones de pesos, entiendo que desde los últimos 10 años.

No podría haber sido de otra manera, la que haya estado de administradora tiene que haber hecho la denuncia porque además tiene la obligación legal de hacerlo.

Es imposible haber hecho el proceso sumarial sin haber hecho la denuncia.