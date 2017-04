La ceremonia estuvo encabezada por la directora Angélica Alvarez y el Alcalde Ramón Bahamonde

Alumnos, directivos, docentes y los ediles Salazar y Cortés, también fueron parte de la actividad

Ayer, en el marco de las conmemoraciones de los 60 años de vida del Liceo Pedro Aguirre Cerda, se realizó la ceremonia que dota al emblemático recinto educacional de una placa en conmemoración de Pedro Aguirre Cerda.

Si bien es cierto el Liceo PAC cumplió sus 60 años el pasado 14 de abril, la ceremonia se realizó ayer debido al feriado de Semana Santa, ocasión en la que llegaron hasta el establecimiento el ex alumno y Alcalde Ramón Bahamonde, los concejales Marcelo Salazar y Patricio Cortés, además de alumnos, profesores y directivos de ese establecimiento.

En ese sentido, quienes resaltaron al historia del Liceo en sus alocuciones fueron la directora del establecimiento educacional, Angélica Alvarez, el docente Luis Andrade y el Jefe Comunal.

Sobre el particular, Alvarez señaló “la verdad es que estamos muy contentos por tener que ser yo a quien le toca celebrar los 60 años, vamos a estar haciendo actividades todos los meses en conmemoración de estos 60 años. Es importante dar a conocer nuestro establecimiento porque aquí la educación es buena, se hacen muchas cosas, nuestros alumnos son buenos deportistas, quedan en la universidad, les va bien en la PSU. Sin embargo, muchas veces no difundimos lo que hacemos, hay una serie de proyectos en que el Liceo está al a cabeza, y esta es una oportunidad porque en estos 60 años vamos a abrirnos a la comunidad, vamos a invitar a nuestros ex alumnos a otras actividades, ahora no se podía hacer porque tenemos el censo pasado mañana (miércoles). Es importante visibilizar este liceo. Espero y creo que con todos los aportes que hace a la educación pública, nuestro sueño es convertirnos en la gran educación pública y creo que es determinante que los alumnos no sientan que tienen que venir al Liceo sino que digan que bueno que voy al Liceo. Nuestro establecimiento es inclusivo en donde todos tienen cabida y eso es importante para la vida de hoy”.

Por su parte, el Alcalde Ramón Bahamonde, indicó como ex alumno “indudablemente que esto en lo personal provoca un gran orgullo y como alcalde de la comuna se redoblan los aspectos porque entrar a este establecimiento educacional es como entrar a mi casa, aquí me formé y de aquí me fui a la universidad para luego volver y llegar a ser alcalde de la comuna. Es un orgullo ser parte de la educación pública, porque creo que muy pocos hombres tienen el privilegio de poder educarse en su comunidad, salir a buscar nuevos aires de desarrollo para volver y transformarse en el líder de dirección y administración para fomentar los sueños de cada uno de los puertovarinos. Espero y aspiro que cada estudiante del Liceo PAC aspire a soñar y a creer que en este mundo si se puede, para el día de mañana forjar un Puerto Varas mejor. Soy hijo de la educación pública y ese es un compromiso mayor. Yo siempre he sostenido que mis hermanos fueron forjados en la educación privada y yo soy hijo de la educación pública y he llegado a niveles que la gente me conoce y eso lo puede lograr cualquier persona, no es el privilegio de una persona”.