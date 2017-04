Este sábado se dará inicio a un intenso fin de semana deportivo en Puerto Varas, esto ante el debut como local del CDSC Puerto Varas que por la segunda fecha de la Liga Saesa enfrentará a la escuadra de ABA Ancud en el Gimnasio Fiscal de Puerto Varas. Los encuentros se comenzarán a disputar a contar de las 12 horas con la serie sub 11; 14 horas, sub 13; 16 horas, sub 15; 18 horas, sub 17; y 20 horas, adultos.

A su vez, en el Coliseo Municipal de Puerto Varas se dará inicio a la competencia de kickboxing “WKF Zona Sur”, que en su primera fecha tendrá a deportistas de Concepción, Chillán, Lautaro, Río Negro, Osorno, Valdivia, Fresia, Frutillar, Puerto Montt, Ancud, Castro, además de los locales. El valor de la entrada es de $2000 pesos y comenzará a las 18 horas.

Finalmente, en jornada dominical a contar de las 15 horas, en la cancha sintética El Mirador, por el Campeonato Regional de Clubes Campeones ANFA, se enfrentarán – en el marco de los cuartos de final de la competencia – los puertovarinos del Deportivo Real ante la escuadra de Estrella de Frutillar. Cabe señalar que en el encuentro de ida jugado en el estadio municipal de Frutillar, Deportivo cayó por el marcador de 4 goles a 3, resultado que esperan revertir este domingo, por lo cual, desde la institución invitan a la comunidad a acompañar al único representante de la comuna que queda en esa competición.