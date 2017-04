Debido a aumento en control vehicular por parte de Carabineros

De acuerdo a las estadísticas del Juzgado de Policía Local de Puerto Varas, las infracciones a la Ley de Tránsito han aumentado en promedio un 73% el 2016, en comparación con el 2015, y en un 80% en los primeros tres meses del año 2017, en comparación con igual período del 2016.

Infracciones Ley de Tránsito

Juzgado de Policía Local Puerto Varas

Mes/Nº Infracciones por año 2017 2016 2015 Enero 524 246 339 Febrero 695 474 322 Marzo 601 284 287 Abril N/A 300 184 Mayo N/A 310 194 Junio N/A 325 212 Julio N/A 405 247 Agosto N/A 554 315 Septiembre N/A 582 253 Octubre N/A 572 210 Noviembre N/A 559 198 Diciembre N/A 463 221

Estas cifras se deben al aumento del control vehicular que ha desplegado Carabineros de la Primera Comisaría de Puerto Varas en las cinco comunas que están bajo su jurisdicción: Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar, Fresia y Cochamó.

Respecto del aumento del control vehicular y si esto se hace en toda la jurisdicción de la 1era Comisaría de Puerto Varas, el comisario Marco Gutiérrez señaló “en las 5 comunas existen implementos en el ámbito de los controles que están debidamente estandarizados en orden a la realidad delictual, vale decir aquellos puntos donde estamos realizando controles son aquellos lugares que están siendo amagados por delitos, prioritariamente delitos de mayor connotación social, por ende nuestros controles están acotados tanto temporal como espacialmente de acuerdo a la realidad delictual que existe en el sector, ahí hemos tratado de marcar los énfasis en justamente los controles para detectar situaciones previas que puedan generar prevención de ilícitos y a su vez aprovechamos de controlar la Ley de Tránsito”.

En cuanto a la relación de la prevención delictual con el control vehicular, el Comisario Gutiérrez agrega “fácil, los lugares y las zonas en que se cometen los delitos nosotros estamos efectuando los controles vehiculares con la finalidad de prevenir de que se vuelva a cometer un ilícito en el lugar donde ya hemos tenido registro y, a su vez, generar la omisión por pare del delincuente de volver a reiterar el delito en el mismo lugar y en la misma hora. La presencia es la que evade el actuar del delincuente. Eso permite consultar antecedentes, si la patente tiene o no orden de encargo, si tiene alguna orden pendiente, no es solo estar en un lugar, hay que estar pero efectuando alguna acción”.

Sobre las estadísticas que están disponibles en el Juzgado de Policía Local, en donde desde diciembre de 2015 a diciembre de 2016 subió en un 109 % los partes cursados o accidentes, Gutiérrez indica “ha existido un alza y no solamente en tránsito sino también la Ley de alcoholes, hemos sido súper persistentes en controlar esos dos ámbitos porque es súper importante. La gente reclama a veces cuando no hay control y también reclama cuando hay mucho control, entonces hay que lograr entender la función policial y en eso los controles siempre van a ser buenos. La gente que no comete infracciones está tranquila, te aseguro que no va a reclamar, pero la persona que está acostumbrada o bien tiene tendencia a cometer infracciones o incumplir la normativa, obviamente, que se va a sentir molesta”.

En el control de alcohol, la estadística señala que en diciembre de 2015 hubo 31 detenidos y en diciembre de 2016, 69 detenidos. “hemos tratado de generar metodologías de impacto visual, de marcar presencia, de efectuar acciones en el lugar no solamente estando sino que justamente no hemos dejar pasar situaciones que normalmente o antaño se dejaban pasar, por ejemplo, ingerir alcohol en la vía pública, los ebrios en la vía pública, notificar aquellos locales de alcoholes que cometen infracciones, es parte de nuestra función. En el ámbito de la Ley de alcoholes es bueno indicar a la gente que este tipo de situaciones terminan con algún ilícito y eso es una formad e prevenir, porque la persona que está ebria está expuesta justamente a ser victima de un delito. La persona que ingiere bebidas alcohólicas también se ve envuelta en riñas o lesiones, entonces uno trata de evitar llegar a eso actuando de forma proactiva y preventiva y por eso hemos insistido en incrementar la labor de alcoholes y no solo la de tránsito”.

Finalmente, Gutiérrez asegura que “las estadísticas van mejorando en el ámbito delictual lo que quiere decir que va de la mano con perfeccionar los controles y mejorar los lugares donde realizamos los mismos, ya sea de tránsito, alcoholes o la normativa que sea está teniendo buenos resultados y es un buen mensaje para la ciudadanía en general”.

Aumento de Ingresos Municipales

Así también, ha habido un 39% de aumento de la recaudación del Juzgado de Policía Local en el año 2016, pasando de $127.132.299 en 2015 a $176.641.877 en el 2016, por la tramitación de diversas leyes, siendo las más juzgadas las que tienen que ver con Ley de Tránsito, Ley de Alcoholes y Ley de Rentas Municipales.

Ahora, en lo que va de los primeros tres meses del año 2017 la recaudación ha alcanzado a los $65.433.449.