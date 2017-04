La magia y el ilusionismo llegan al escenario de Teatro del Lago este 6 y 7 de mayo con Vitaly, el increíble y su exitoso espectáculo An Evening of Wonders. El artista canadiense de origen ruso, ha desarrollado su carrera en Estados Unidos y desde ahí, ha maravillado a espectadores de todas parte del mundo.

Desde crear imágenes y dibujos y volverlos reales, hasta borrar a la gente de sus propias licencias de conducir, las ilusiones de Vitaly deja incluso al espectador más incrédulo, asombrado y boquiabierto. Todos esos trucos y muchos otros, presentará en Teatro del Lago en su debut en Chile.

Innovación, arte y magia: Una invitación para sorprenderse en familia.

El artista

Es un maestro del ilusionismo que ha desconcertado a audiencias y seguidores en todo el mundo, incluyendo a las superestrellas de Las Vegas, Penn & Teller, a quienes ha logrado engañar en su exitoso programa de televisión Fool Us.

Reconocido como “uno de los ilusionistas más cautivadores y divertidos que se presentan hoy en el mundo ” (Chilliwack Progress), Vitaly respira innovación y arte en el campo de la magia. Ha creado y diseñado cada uno de los trucos e ilusiones de su espectáculo An Evening of Wonders, llevando al público a una diversión nunca vista en otra parte del mundo. Los asistentes no sólo son testigos de una presentación elegante de lo que parece imposible, sino también son atrapados por su atractiva personalidad y por el deseo de querer participar de sus asombrosos actos.

Radicado en Vancouver, Vitaly Beckman ha recibido excelentes críticas en CBC, el Vancouver Sun y The Province, medios que lo han coronado como “el dueño de su propio dominio mágico”.

Vitaly tenía 14 años cuando descubrió su pasión por la magia, y muy pronto ya estaba desarrollando su propio material, entreteniendo a sus amigos y familiares. Años más tarde, abandonaría una carrera de ingeniería para concentrarse en reconstruir el anhelo infantil de maravillar a la gente y acortar esa brecha que existe entre los sueños y la realidad.