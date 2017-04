Durante el presente mes se han visto afectados el Café Dane’s y el restaurante Kumillal Newen

Si bien es cierto durante el fin de semana se conoció el robo al Café Dane’s en pleno centro de Puerto Varas, este no ha sido el único restaurante afectado por esta situación, lo que daría cuenta que estos negocios están siendo vistos como puntos en los cuales actúa la delincuencia.

En este sentido, Marcelo García, dueño del restaurante Kumillal Newen, indicó frente al robo ocurrido durante la semana pasada “nos entraron a robar el 19 de abril a las 03:30 horas por segunda vez, ya que el 20 de marzo a las 5 de la madrugada fue la primera vez. Nos rompieron el ventanal, ingresaron y se robaron unos whisky, la segunda vez se llevaron un televisor y unos whisky. Pasa que la primera vez la cámara no grabó y esta vez si grabó, está todo documentado en la SIP de Carabineros, ellos tienen 10 a 15 días para hacer la investigación pero están los rostros y están identificados. Después de hacerlo público a través de su medio lo vamos a hacer público a través de redes sociales, vamos a exhibir los videos para decirle a la gente éstos son, tengan cuidado, apúntenlos en la calle. Son cabros chicos, y eso es lo peor porque pasan impunes porque al final no tienen castigo. Deben tener entre 15 y 16 años más allá de eso no creo que tengan. Cuando sonó la alarma ni se inmutaron como aparece en el video, porque tienen contemplado cuánto se demora Carabineros en llegar. Nos pasó a nosotros, al otro vecino de la esquina, a los del edificio los han ido a joder pero tienen seguridad, entonces se van sumando episodios. Para nosotros es complicado, porque se suman gastos, estamos empezando, este es un emprendimiento familiar, pero no estamos para estar gastando todos los meses 150 mil pesos en vidrios. Nosotros trajimos esta propuesta a Puerto Varas porque conocemos el rubro gastronómico, estamos desde diciembre, trabajamos lo que es carne y esas cosas, pero la denuncia en sí es que es mucho vivir estas situaciones dos veces en un mes. Se supone que es una de las ciudades más seguras de Chile, pero de qué nivel de seguridad estamos hablando”.

A esto Katty Hechtle – esposa de Marcelo García -, agrega “les han robado a otros vecinos y al vecino de al lado le han roto el vidrio de al lado unas 5 veces, al Cambalache también les han robado. Se está viendo esta calle con mucha facilidad para delinquir, no llega carabineros, hay muy poca luz y poca vigilancia, entonces se está volviendo peligroso y todos queremos que los turistas vengan y vayan a los locales o vivir a los edificios, pero si hay este tipo de acciones no va a pasar”.

En cuanto al robo del que fue víctima el Café Dane’s durante la madrugada de este domingo y que asciende a 8 millones de pesos, el Capitán Lagos de la 1era Comisaría de Puerto Varas señaló “Carabineros tomó conocimiento a raíz de que las personas encargadas del local concurrieron hasta dependencias del café y se percataron que la cortina de protección se encontraba sin los candados para la seguridad. Una vez en el interior, se pudieron percatar que individuos habían sustraído dinero en efectivo y especies varias para luego huir, sin conocerse hasta ahora el paradero de los antisociales. Carabineros tomó conocimiento del hecho acogió la respectiva denuncia para enviar los antecedentes al Ministerio Público y conjuntamente con ellos la unidad especializada de Labocar y la SIP trabajaron el sitio del suceso para poder levantar todas aquellas evidencias que permitan esclarecer este hecho”.

A su vez, el Mayor Marco Gutiérrez, Comisario de la Primera Comisaría de Puerto Varas hizo un llamado a la comunidad a maximizar las medidas de autocuidado detallando que los robos más comunes en la ciudad son el robo de especies el interior de vehículo, robo en lugar habitado y robo en lugar no habitado. “El robo en el Café Dane’s y el del cajero automático son casos excepcionales, no es una constante que todos los días estemos teniendo robos, de hecho las estadísticas están un 5% a la baja respecto de igual periodo del año pasado, especialmente en los delitos a la propiedad y delitos violentos. Estas situaciones guardan relación con carencia de medidas de autocuidado como mantener dinero al interior de los locales. Los ilícitos se generan con información desde varias fuentes y no solo en el comercio, si no que en los domicilios también”.

Entre las medidas de autocuidado Gutiérrez destacó: “no dejar especies al interior del vehículo a la vista del delincuente convirtiéndose en víctima facilitadora. Si no dejas nada en tu auto, en un 99% de los casos el delincuente no invierte su tiempo en romperte el vehículo; estacionar en lugares iluminados y vigilados…mucha gente evita pagar parquímetros y se estacionan en lugares apartados y dejan las especies a la vista”.

“Con respecto al robo, invertir en cualquier medida de seguridad: perros, cerco eléctrico, cámaras de seguridad, alarma, evitar dejar dinero al interior del local, mas si es de conocimiento masivo la cantidad de dinero recaudado; mientras más dinero haya, más medias de seguridad, sin dejar de lado el actuar de Carabineros ya que nosotros estamos trabajando en conjunto con la comunidad y vigilando la ciudad 24 horas al día los 7 días de la semana”.

Fotografias: @Emergencias-PuertoMontt-E.P.M