Se requiere una solución definitiva por parte del Estado

5 cortes en lo que va del año

Este verano recién pasado se produjeron continuos cortes en la ruta que va de Ensenada a Petrohué, producto de los deshielos del volcán Osorno que bajaron con un gran caudal por sus vías naturales de desagüe de la ladera sur oriente del macizo andino hacia el sector de Petrohué y van a dar al río del mismo nombre.

En lo que va del presente año, ha habido cinco períodos en que la ruta entre Ensenada y Petrohué ha estado cortada, a saber: el 8 de enero; entre el 18 y el 21 de febrero; entre el 30 y 31 de marzo, el 6 de abril y en el día de ayer 20 de abril. De hecho, en el primer evento del 8 de enero quedaron decenas de personas atrapadas en Petrohué sin tener donde alojar, ni comer, etc, por lo cual, la autoridad decidió adoptar una actitud de prevención de este tipo de incidentes y ha estado monitoreando permanentemente la ruta y cerrándola cuando las condiciones no son seguras para el tránsito.

Sin embargo, estos continuos cierres de la ruta han afectado a la comunidad y a los empresarios del sector y, de no haber una solución a largo plazo, también afectará todo el turismo del destino Región de Los Lagos.

Según cifras de Conaf, los Saltos del Río Petrohué reciben 500 mil visitas al año, siendo el parque nacional más visitado de Chile. Podríamos decir -sin temor a equivocarnos -que Los Saltos del Río Petrohué y Petrohué son al turismo de la Región de Los Lagos, lo que Machu Picchu es a Perú. Esto es, son la atracción más importante de la zona, paseo obligado, postal permanente, paso internacional, destino preferido de los tours de cruceros, paseo de fin de semana para los locales, ruta de rafting, en fin….la meca del turismo del destino.

Las autoridades locales, en cada ocasión, han hecho los esfuerzos necesarios para abrir la ruta en el menor tiempo que las condiciones permitan, sin embargo, se hace evidente la necesidad de una solución a largo plazo que posibilite brindar a los locales y a los visitantes la condición de seguridad en su desplazamiento que se requiere para el desarrollo del sector y, para que el turismo del destino cuente con ofertas de excursiones seguras y confiables, la única manera de poder seguir fortaleciendo el camino del turismo y del crecimiento de la industria.

Juan Cárcamo, gerente de Andina del Sud, opinó sobre este tema“…hoy como está la situación de los cortes de la ruta, la idea es que tengamos la maquinaria para mantener operativo el camino que es lo que queremos, tener maquinaria, campamento habilitado y con gente monitoreando preocupada de la apertura de la ruta…es una ruta internacional, es la entrada a Chile, espacio turístico que une dos ciudades importantes. Con la ruta cortada, quitas de inmediato dos de los más importantes atractivos de la zona : el Lago Todos Los Santos y los Saltos del Petrohué, además del Cruce Andino”.

“El Estado tiene que tomar medidas definitivas con el tema. La misma gente local que también puede armar un panorama familiar. El Ministerio de Obras Públicas realiza una tremenda inversión con una barcaza en el lago Todos Los Santos, subsidiada para que pueda haber un foco de desarrollo económico y si el camino no está bueno….los caminos son el crecimiento de los pueblos. El Estado hizo un levantamiento de los aluviones de Arica a la 8ava región y no se mencionaron los aluviones del parque Vicente Pérez Rosales. Las autoridades locales tienen la mejor voluntad, pero el tema no pasa por acá , pasa por el gobierno central”.

Mejora en la Planificación de los despejes de ruta

Si bien es cierto las autoridades locales han tratado de dar respuesta a las demandas de la comunidad por abrir la ruta en el menor tiempo posible, los usuarios de la vía reclaman porque los trabajos que se llevan a cabo sean realizados con mayor eficacia, en el sentido de que, si para despejar la ruta dejan grandes cantidades de materiales apilados a la orilla del camino en la ruta del deslave, evidentemente, en el próximo deshielo ese mismo material será el que tapará el camino con piedras y lodo.

“Se requiere que ese material sea sacado del lugar para que no produzca los mismos daños en el siguiente deshielo” reclama la comunidad que frecuentemente hace uso de esta carretera.