El edil informó que el próximo 26 de mayo se constituirá el Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana

Tras los actos delictuales que se han informado en la última semana, el concejal Luis Becerra enfatiza en que la comuna debe volver a contar con cámaras de televigilancia, tanto para disuadir los actos delictuales, como también por ser un elemento de apoyo a las policías.

Respecto a la necesidad que estén operativas las cámaras de seguridad, Becerra indicó “básicamente yo creo que en el tema de seguridad ciudadana son varios los actores que tienen un rol que jugar, está Carabineros y PDI que hacen una labor preventiva y de investigación; también están los vecinos que a través de sus organizaciones pueden coordinarse para tener barrios más seguros, y el municipio que hace años atrás cumplía un rol protagónico en el sentido de poder aportar a través de estos elementos técnicos de las cámaras de vigilancia a disuadir a los delincuentes de que cometan ilícitos. Mi preocupación en varios concejos ha sido poder reiterar y hacer un llamado al municipio que dentro de la gestión de inversión financiera se priorice, nuevamente, la instalación de cámaras de vigilancia para que estos hechos delictuales que se han dado tengan un elemento técnico que ayude en la investigación, y finalmente para atrapar a quienes cometen ilícitos que es lo que la ciudadanía quiere”.

Consultado Becerra en cuanto a que si bien las arcas municipales no pasan por su mejor momento, en caso de no contar con los recursos, sí existe la intención de postular a algún proyecto a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito por parte de la casa edilicia, sostuvo “tengo entendido que el municipio en estos momentos está justamente en periodo de postulación a los fondos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, está haciendo ese trámite para poder postular a esos fondos. Concuerdo con que mientras más recursos lleguen de otras entidades públicas al municipio, menos se van a ver disminuidos los recursos que se pueden utilizar para otras cosas, obviamente ese es un concurso y se tiene que competir y siempre hay la posibilidad que esto no resulte, pero en caso que no resultasen, la idea es que el municipio priorice durante estos meses la instalación de estas cámaras. Ese es el compromiso que tenemos con el Concejal Marcelo Salazar porque somos parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana y contamos con el apoyo del resto de nuestros colegas. Paralelo a eso, se informó que el 26 de mayo se constituirá el Consejo Comunal de Seguridad Pública que por ley debía haberse instalado el mes de marzo, y será una instancia para coordinar las políticas comunales de seguridad pública”.

Sobre la licitación de cámaras de televigilancia que se realizó en la pasada administración municipal, Becerra explica respecto a la información que ha podido recabar que “hay un informe que realizó el actual encargado de las cámaras de televigilancia o seguridad, dice que hubo incumplimiento de contrato por parte de la empresa que proveía el servicio. También yo sé que la contraparte dice que fue el municipio que no cumplió con los pagos y está ad portas de judicializarse esa situación. La propuesta en un sentido más amplio parecía atractiva, pero lamentablemente en el transcurso del tiempo los que perdimos fue la comunidad ya que no contamos con cámaras de televigilancia. Lamentablemente ese contrato entre el proveedor y el municipio no concluyó como hubiese sido el ideal”.

“La idea de la propuesta del municipio es tener una central de monitoreo en algún recinto pero que sea operada por Carabineros, que es lo que se replica en otras comunas del país y esa propuesta da un buen resultado. Lo otro, y que en su momento lo propuse, es volver a tener los autos de seguridad ciudadana para mantener un patrullaje constante en los sectores céntricos, poblaciones y periféricos porque su sola presencia tiene un sentido de disuadir los actos delictuales”.