Este fin de semana el CDSC Puerto Varas enfrentará como local a ABA Ancud en tanto que Colegio Alemán deberá trasladarse hasta Loncoche

Con sencillas ceremonias desarrolladas en forma paralela en las ciudades de Temuco y Valdivia, el pasado sábado se dio inicio oficial a la 19ª temporada de Liga Saesa.

En la capital de la región de La Araucanía, la inauguración del campeonato se desarrolló en la antesala del partido de adultos entre AB Temuco y el CDSC Puerto Varas, en la que tras entonarse el himno nacional, y con las delegaciones de las cinco categorías de ambas instituciones presentes en el campo de juego, el ejecutivo de Relacionamiento y Experiencia de Clientes de Frontel Francisco Salazar, lanzó el balón al aire para que los pivotes Jorge Valencia y Matías Villagrán disputaran el salto inicial de la Liga.

Lo propio ocurrió en el gimnasio del C.D. Las Ánimas de Valdivia, antes del inicio del partido de adultos programado entre el equipo local y el cuadro de Deportes Castro, único club que ha participado de las 19 temporadas de Liga Saesa. Allí, el Jefe de Servicio a Clientes de Saesa en la región de Los Ríos, Rodrigo Navarrete “asistió” a los pivotes José del Solar y Rodrigo Madera, en el simbólico inicio del campeonato.

De este modo la decima novena temporada se extenderá hasta el mes de septiembre con 16 equipos participantes, distribuídos en dos divisiones, y en cuatro categorías competitivas (sub 13, sub 15, sub 17 y adultos) y una promocional (sub 11), que disputan la Copa Saesa, consagrada a la institución de mejor rendimiento del campeonato.

En cuanto a los resultados por primera división, el elenco del CDSC Puerto Varas obtuvo un importante triunfo tras derrotar como visitante en el Gimnasio Olimpico UFRO ,al local AB Temuco por el marcador de 68 a 73 puntos, en dodne destacaron Cruves, Pinto y Valencia por los lacustres.

Por su parte, el Colegio Alemán en condicón de local – 2da división – derrotó al CD Lautaro por el marcador de 57 a 53 puntos, un buen inicio considerando que el elenco germano busca subir a la primera división de la liga Saesa.

Para este fin de semana, el CDSC Puerto Varas deberá enfrentarse como local ante ABA Ancud, en tanto que Colegio Alemán deberá despalzarse hasta Loncoche. Ambos encuentros se juegan el día sábado.