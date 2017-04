Las multas a empleadores que no cumplan con la norma se exponen a infracciones que van desde las 10 a las 60 UTM dependiendo del número de trabajadores de la empresa

Autoridades encabezadas por el Intendente Regional Leonardo de la Prida y los Seremis del Trabajo y Previsión Social Claudio Villanueva, de Desarrollo Social Gonzalo Reyes, de Gobierno Francisco Reyes y de Economía Carmen Muñoz, junto a los Directores Regionales; del INE Guillermo Roa, del Senadis Jessica Droppelmann y del Trabajo Guillermo Oliveros, junto a dirigentes sindicales de trabajadores del retail y representantes de la agrupación albergando un amigo, dieron a conocer aspectos relevantes sobre la realización del Censo de hoy.

El Intendente Regional, Leonardo de la Prida abordó algunos detalles sobre el carácter de feriado irrenunciable señalando que “es un día importante, es un feriado irrenunciable porque la idea es que la gente tenga las facilidades para ser censada y que podamos coordinar censistas y personas por censar. Para eso se ha estado trabajando hace más de un año, hemos tenido diferentes etapas como el pre-censo en Alerce y el ensayo en Calbuco, hay muchas personas que me han dicho yo quiero ser censista, pero yo no sé si me va a tocar trabajar ese día porque yo tengo turno en un supermercado. De ese punto, es del que nos estamos haciendo cargo con un feriado irrenunciable, un feriado muy especial, más feriado aún porque aquí ni siquiera todo el área de entretenimiento va a estar abierto, porque aquí la idea es asegurar que la gente esté en su domicilio”.

Por su parte el Seremi del Trabajo y Previsión Social Claudio Villanueva, explicó que “es un feriado distinto, es un feriado obligatorio e irrenunciable, esto quiere decir que los trabajadores deben estar en sus casas para recibir a nuestros censistas, la prohibición de funcionamiento corre a partir de las 00:00 horas del día 19 de abril hasta las 20 horas, además de los trabajadores del sector comercio, también se suman los trabajadores de locales de gastronomía y entretención, como discotecas, pubs, casinos de juegos, clubes bares restaurantes rotiserías y panaderías en general, es decir, para todos los trabajadores dependientes que trabajen en cualquier venta de bienes y servicios, también hay excepciones como por ejemplo los servicentros, farmacias y cualquier otro servicio que el INE determine, en un trabajo de coordinación donde existen servicios contratados para el buen funcionamiento del Censo”.

Para recibir denuncias y consultas sobre el feriado irrenunciable, la Dirección del Trabajo habilitará un banner en su página web www.dt.gob.cl, que permitirá a los trabajadores denunciar el incumplimiento de la ley. La aplicación estará disponible el día de hoy desde las 00:00 a las 14:00 horas, además estará habilitado el teléfono 600 450 4000 (desde teléfonos fijos) para consultas laborales. En caso de denuncia por incumplimiento de la normativa, se dispondrán de equipos regionales de fiscalización que acudirán a los lugares en que los trabajadores se encuentren prestando servicios. Finalmente los empleadores que no cumplan la normativa del feriado irrenunciable por el Censo 2017, se exponen a multas por infracciones que van desde las 10 a las 60 UTM, dependiendo del número de trabajadores de la empresa

Campaña de Albergando un Amigo “Censo Seguro, todos contamos”

Por su parte, Paula Jorquera, presidenta de la agrupación “Albergando un amigo” hizo un llamado a la comunidad para potenciar la tenencia responsable de mascotas y así no afectar a los censistas ni al proceso del censo. “El llamado que queremos hacer nosotros es que tengamos un censo seguro. Así que le queremos pedir a las personas que tienen mascotas que se preocupen de resguardarlas en los patios traseros para que los censistas no tengan problemas. Y para lo que tengan perritos dentro de su casa, los dejen en una pieza, en un dormitorio, cosa que puedan facilitar el trabajo de los censistas”.

Reforzarán trabajo preventivo de seguridad en la provincia de Llanquihue

Un reforzamiento en el trabajo preventivo de las policías en los diferentes puntos de la provincia de Llanquihue aseguró el Gobernador de la Provincia de Llanquihue, Juan Carlos Gallardo para hoy, en el marco del Censo de Población y Vivienda 2017.

La autoridad provincial, señaló que el Gobierno está trabajando para brindar todas las condiciones de seguridad, “tenemos un reforzamiento especial con Carabineros redoblando el trabajo preventivo y de vigilancia en el territorio y en los distintos sectores de la provincia, a lo cual se suma la Policía de Investigaciones con sus equipos de trabajo”.

Gallardo, manifestó que la idea es garantizar un censo seguro, desde el punto de vista de los ciudadanos, tanto chilenos como extranjeros, como también de los censistas. Reiteró el llamado a la ciudadanía a abrir las puertas de sus hogares a los censistas y entregar todas las facilidades desarrollando sus labores.

Hay un conjunto de medidas que se han previsto para resguardar la seguridad de quienes serán censados. Los Censistas portarán una credencial y las personas podrán verificar sus datos en www.censo2017.cl o llamando al 800 777 777. No es necesario que el Censista entre a la vivienda, ya que el Cuestionario solo tiene 21 preguntas que pueden ser contestadas desde la puerta o reja de la vivienda.

Cada Censista está registrado en un sistema computacional, en el que su nombre estará asociado a un número de portafolio, lo que permitirá identificar cada una de las viviendas que serán visitadas por él o ella. Asimismo, un Supervisor acompañará a los Censistas a terreno y los monitoreará durante toda la jornada su desempeño.