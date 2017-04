Mañana sábado 29

“Para mi es uno de los mejores show en los que he participado” señaló el artista en entrevista con El Heraldo Austral.

A sus 39 años, casado, y 3 hijas, el popular y destacado cantante nacional Américo llega hasta Puerto varas con su “Gira Nacional 10 años”.

En ese sentido, el artista sostuvo “el próximo sábado vamos a estar en casino Dreams en lo que es esta gira nacional celebrando 10 años de carrera y que bueno haber podido incluir Puerto Varas en los lugares que vamos a visitar. Es una zona hermosa y cada vez que hemos estado allá nos han recibido con mucho cariño. Esperamos que este sábado el Dreams se replete, que nos acompañen y sean parte de esta celebración”.

En cuanto a las visitas que ha realizado a la ciudad de las rosas , Américo indicó “esta es la cuarta o quinta vez que estamos en Puerto Varas y siempre ha sido con gran éxito y nos ha sorprendido un montón el cariño de la gente de Puerto Varas. Además, que disfrutamos cada vez que vamos. Paisaje bonito, se come bien, los kuchenes y las tortas son maravillosas, así que estamos en campaña de comer lo menos posible porque el sábado lo vamos a disfrutar con todo”.

En cuanto a la duración del show, Américo explica “el show está programado para una hora treinta a una hora cuarenta pero depende bastante del público. Vamos con el equipo completo, 12 músicos, equipo técnico, la producción de esta gira está súper linda especialmente hecha para esta gira. No es lo mismo que la gente vio en Viña del Mar o lo que se ha visto antes, es una preparación especial y para mi es uno de los mejores show en los que he participado. Siento que el show es muy redondo y nos da la posibilidad más íntima de compartir con la gente, tiene un feedback distinto. Esta es la gira nacional 10 años. Vamos a estar entre los 25 a 30 canciones”.

Respecto a la canción que más le gusta interpretar el artista manifestó “difícil porque una de mis favoritas era “traicionera” y me encantaba mucho, pero a todas les tengo mucho cariño y mucho amor y me han regalado distintas cosas, pero Traicionera me encanta, pero en esta gira hay un par de espacios muy bonito que como cantante me llena muchísimo así que estoy dudando de cual sea mi favorita. De las otras canciones surgen varios nombres como “La duda” que hoy por hoy es una canción nueva que me encanta porque es más fresca, mucho más pop, más moderna, pero a todas les tengo un cariño especial, pero para cantar, Traicionera es mi favorita. Increíblemente estoy celebrando 10 años de carrera y ojalá sean 20 o 30 y más”.

Sobre la internacionalización de su carrera, Américo, explica “en Argentina ha sido muy fuerte el último tiempo un país que me recibió con mucha fuerza de hecho ahora vuelvo en medio de esta gira por motivos de promoción del disco nuevo. Bolivia, Ecuador donde estuve el año pasado inclusive siendo coach en el programa The Voice; y en Perú. Este año también vamos a trabajar fuerte en lo que es México, Colombia que son países donde hoy por hoy circula mucha música latina así que vamos a hacer un trabajo interesante ahí y tratar de ganarnos un espacio”.

Asimismo, en su relación con Miami, acotó “Tengo un ir y venir bastante potente sobre todo con Miami y cada vez se hace más fuerte y cada vez me toca más convencer a la familia de que es necesario e importante estar allá y era algo que en un comienzo no lo había considerado , sigo entreteniéndome, sigo disfrutando, pero es la familia la que quiere estar instalada en un solo lugar y a veces se aburren sobre todo mi esposa y mi hija más pequeña”.