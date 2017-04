Además los residentes del ELEAM Puerto Varas preparan una expedición para el próximo lunes como parte de sus actividades

Como una manera de acercar a quienes tienen más y menos años de vida, la iniciativa denominada Actividad Intergeneracional, reunió a los menores de la Sala Cuna Princesa Licarayén y a residentes autovalentes del Establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor (ELEAM) de Puerto Varas.

En la oportunidad y con motivo de Semana Santa, los adultos mayores entregaron nidos con huevos de chocolate a los pequeños de la sala cuna, además de compartir piezas musicales, bailes, historias y un desayuno especialmente preparado para la ocasión.

La iniciativa surgió desde el Equipo Psicosocial del ELEAM para dar a conocer y promover la participación de los adultos mayores en la comunidad, según Valeska Nahuelhuaique, directora del ELEAM de Puerto Varas.

“Siento que ha salido con creces más hermosa de lo que nosotros organizamos. Para los que estuvimos aquí se nos erizaron los pelos, fue un momento muy bonito, a los adultos mayores los veo felices, los niños las tías. Creo que esto se tiene que seguir haciendo, copiar esta idea hermosa. Dar a conocer que nuestros adultos mayores están presentes”, enfatizó Nahuelhuaique.

Por su parte Pilar Rosas, Directora (s) de la Sala Cuna Princesa Licarayén, valoró la iniciativa y comentó que “resultó súper lindo, muy emotivo, fue una mañana hermosa. Recibir acá a los residentes del ELEAM, los bebés estaban muy emocionados y nosotras en particular felices de recibirlos acá. Agradezco a la directora, a Valeska, porque ella creó este encuentro y resultó todo muy hermoso”.

A raíz de la actividad la directora del ELEAM puertovarino realizó un llamado a toda la comunidad a colaborar con los residentes, ya que el 80% de ellos se encuentra en estado de completo abandono. Es decir, carecen de familiares y amigos que los puedan visitar. Es por ello que todos los interesados en aportar con un granito de arena pueden apadrinar a un residente. Y no se trata necesariamente de ayuda en dinero, más bien de tiempo para escucharlos y acompañar.

Sonia Kortmann vive hace 14 años en el ELEAM de Puerto Varas y a propósito del encuentro comentó “muy bonita, me encantó porque a mí me gustan mucho los niños, así es que muy feliz por venir para acá, me gustó mucho. Y así también me gustaría que nos fueran a ver al hogar, es muy bonito, grande, cómodo y se pueden hacer muchas actividades”.

El ELEAM de Puerto Varas continuará con sus actividades de integración en la comunidad de sus residentes. Sin ir más lejos el equipo ya se encuentra trabajando en una expedición al Lago Todos Los Santos, que se realizará el lunes 17 de abril, y en la “Marcha de Los Bastones” que se realizará en el mes de octubre un día sábado para que toda la comunidad pueda marchar pacíficamente por los derechos de los adultos mayores.